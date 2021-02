Fransérgio faz o primeiro. CD Nacional 0-1 SC Braga (1.ª parte)

© Gonçalo Delgado/Global Imagens (arquivo)

De olhos postos no segundo lugar do campeonato, o SC Braga visita, este domingo, o CD Nacional. A equipa de Carlos Carvalhal pode beneficiar do empate deste sábado, entre FC Porto e Sporting, para ultrapassar os dragões na tabela classificativa: se vencerem, os arsenalistas passam a somar 46 pontos e sobem à vice-liderança.

O primeiro golo da partida chegou aos 25', quando Fransérgio aproveitou um erro de Piscitelli após cruzamento e atirou a contar para o primeiro.

Onze do CD Nacional: Piscitelli, Kalindi, Pedrão, Rui Correia, João Vigário, Nuno Borges, Azouni, Thill, Francisco Ramos, Gorré e Riascos

Onze do SC Braga: Matheus; Tormena, Bruno Rodrigues e Borja; Esgaio, Al Musrati, Fransérgio e Galeno; Piazon, Ricardo Horta e Abel Ruiz.

Bruno Rodrigues, defesa-central de 19 anos, estreia-se na equipa principal do Braga.

O jogo é arbitrado por Hélder Malheiro, assistido por Rui Cidade e Gonçalo Freire. No VAR está Hugo Miguel.

Suplentes do CD Nacional: Seydou Sy, Witi, Rúben Freitas, Júlio César, Alhassan, Rúben Micael, Éber Bessa, Pedro Mendes e Róchez.

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Zé Carlos, Rolando, Caju, João Novais, André Horta, Hernâni, Gaitán e Vítor Oliveira.