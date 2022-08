Celta de Vigo anuncia princípio de acordo com o FC Porto por Marchesín

Agustín Marchesín vai realizar os habituais exames médicos antes de assinar pelos espanhóis © Tony Dias/Global Imagens

O Celta de Vigo anunciou esta segunda-feira um princípio de acordo com o FC Porto para a transferência do guarda-redes Agustín Marchesín para os galegos.

"O RC Celta e o FC Porto alcançaram um princípio de acordo para a transferência do guarda-redes argentino Agustín Marchesín. Uma vez superados os habituais exames médicos, o jogador assinará contrato com o clube celeste para concluir a operação", escreveu o clube espanhol em comunicado.

Marchesín substituiu o habitual titular da baliza portista, Diogo Costa, na partida da Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Tondela.

O guarda-redes perdeu a titularidade dos campeões nacionais na última temporada, quando foi ultrapassado pelo jovem português. Nesse sentido, o objetivo passa por voltar a jogar com regularidade para acalentar as esperanças de estar no Mundial 2022.

Agustín Marchesín sai do FC Porto depois de ter feito 94 jogos de dragão ao peito, em que sofreu 78 golos. Antes passou pelo Lanús, da Argentina, Santos Laguna e América, do México. Pela seleção argentina já atuou por oito ocasiões.