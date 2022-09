Celta soma segundo triunfo seguido com bis de Aspas e sem Paciência

© Salvador Sas/EPA

O Celta Vigo somou esta sexta-feira o segundo triunfo seguido na Liga espanhola de futebol ao receber e bater (3-0), com um bis de Aspas e sem Gonçalo Paciência, o Cádiz, que segue sem pontos, na quarta jornada.

O encontro que iniciou a ronda até chegou ao intervalo sem golos, mas Iago Aspas, aos 56 e 73 minutos, o segundo com assistência do argentino Cervi, ex-jogador do Benfica, acabou por ser determinante no triunfo dos galegos.

Entre os dois golos do veterano avançado de 35 anos, aos 62 minutos, Rodriguez também assinou o seu nome na lista de marcadores da partida, naquela que foi a segunda vitória seguida do Celta, depois de bater fora o Girona, por 1-0.

Gonçalo Paciência, lesionado, ficou de fora das opções da equipa da casa.

O Celta passou a somar sete pontos, enquanto o Cádiz, que vinha de uma pesada goleada sofrida em casa com o Athletic Bilbau (4-0) segue sem pontos, sem golos marcados e com um registo de 10 sofridos em apenas quatro jogos.