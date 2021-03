Cenário inédito. Portugal recebe o Azerbeijão em Turim

Lisboa, 14/10/2020 - A seleção de futebol de Portugal AA recebeu esta noite no estádio Alvalade XXI, a seleção da Suécia no jogo da Fase de Grupos, Grupo 3, da Liga das Nações 2020/21. Diogo Jota (Gerardo Santos / Global Imagens) © Gerardo Santos / Global Imagens

A seleção portuguesa de futebol vai receber o Azerbeijão, naquele que é o jogo inaugural das eliminatórias para o Mundial"22, no estádio da Juventus FC, em Turim, Itália.

O jogo, originalmente marcado para o estádio José Alvalade e com início às 19h45 do dia 24 de março, vai assim realizar-se fora do território português, num cenário que é inédito para a seleção nacional: nunca jogou como visitada fora de Portugal.

A informação foi avançada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), esta quarta-feira, num comunicado publicado no site oficial. A FPF acrescenta ainda que o estádio José Alvalade receberá outro dos jogos de qualificação, que será anunciado "em tempo oportuno".

"A Federação Portuguesa de Futebol agradece às autoridades portuguesas os esforços que foram feitos para evitar esta alteração, ao Sporting Clube de Portugal pela compreensão da necessidade de alteração, à Federação e ao Governo italianos e, naturalmente, à Juventus e ao seu Presidente pela disponibilidade para auxiliar a Seleção Nacional num momento especialmente difícil", lê-se também na comunicação.

Portugal joga com a Sérvia, em Belgrado, a 25 de março e desloca-se depois ao Luxemburgo no dia 30 do mesmo mês.

Leia o comunicado na íntegra:

"O conjunto de restrições de viagens com origem e destino em Portugal e outros Países, como resultado da pandemia de Covid 19 obrigaram a Federação Portuguesa de Futebol a trabalhar em planos alternativos para o estágio de preparação e para jogo de arranque da qualificação da Seleção Nacional A para o Mundial de 2022.

Depois de estudadas as restrições existentes e analisadas diferentes soluções, informamos que a Seleção Nacional fará a sua preparação e disputa o jogo inaugural das eliminatórias para o Mundial"22 nas instalações e no estádio da Juventus FC, na cidade de Turim (Itália).

O encontro, inicialmente marcado para o Estádio José Alvalade, realiza-se no dia 24 de março, a partir das 19h45 (hora portuguesa). O Estádio do Sporting Clube de Portugal receberá um dos restantes jogos da qualificação, a anunciar em tempo oportuno.

A Seleção Nacional joga depois com a Sérvia, em Belgrado, a 25 de março, e no Luxemburgo no dia 30, completando assim o primeiro ciclo de jogos a contar para a qualificação europeia do Mundial 2022.

A Federação Portuguesa de Futebol agradece às autoridades portuguesas os esforços que foram feitos para evitar esta alteração, ao Sporting Clube de Portugal pela compreensão da necessidade de alteração, à Federação e ao Governo italianos e, naturalmente, à Juventus e ao seu Presidente pela disponibilidade para auxiliar a Seleção Nacional num momento especialmente difícil."