Centenas de adeptos em Faro celebram com destaque para algarvios Gonçalo Ramos e João Neves

Centenas de adeptos do Benfica rumaram este sábado à baixa de Faro para celebrar o 38.º título nacional de futebol dos encarnados, destacando com a importância dos algarvios Gonçalo Ramos e João Neves no sucesso benfiquista.

Com o trânsito cortado pelas autoridades, a festa não teve a mesma dinâmica de anos anteriores, mas, após o apito final do Benfica-Santa Clara (3-0), os fãs do emblema encarnado encaminharam-se na mesma, a pé, para o habitual palco das celebrações futebolísticas na cidade farense.

Alguns dos primeiros adeptos a chegar à baixa de Faro ouvidos pela Lusa realçaram a justiça do 38 face ao percurso durante a temporada 2022/23, atribuindo grande destaque aos dois jogadores algarvios do plantel.

"Como algarvia que sou, gostei muito do percurso do Gonçalo Ramos. Acho que ele merece o destaque que está a ter, e hoje [sábado] também marcou o primeiro golinho do dia. E o João Neves, outro algarvio de Tavira, que no último jogo [contra o Sporting] também marcou. Dois algarvios que estão a fazer um bom trabalho e que nos deixam muito orgulhosos", disse Catarina Cunha.

A jovem adepta de 23 anos destacou o "sentimento bom" pelo regresso "merecido" do Benfica aos títulos.

"Lutámos muito por isso e, como a única benfiquista lá em casa, é muito bom estar a celebrar assim, pela primeira vez, com os meus amigos. O último jogo [com o Sporting] foi de sofrimento, até ao último minuto, mas hoje tinha tudo para ser, tanto que foi", frisou.

Equipado com uma camisola da época 1993/94, em que o Benfica também foi campeão, Joaquim Silva, de 73 anos, exultou com o 38: "Já festejei muitos [títulos] e espero ainda festejar mais alguns", disse à Lusa.

"Eu estava à espera, sempre confiante, desde início do campeonato. O Benfica jogou sempre bem. Teve uma altura em que caiu um bocado, mas recuperou", prosseguiu.

O adepto encarnado relevou "o treinador e, principalmente, a estrutura toda" como as principais figuras, sem esquecer os jogadores algarvios: "Gonçalo Ramos foi importante e o João Neves encheu-me as medidas."

Pedro Piedade, de 32 anos, considerou os encarnados como "os merecidos vencedores" da temporada, num ano "de muito trabalho e muita luta", em que "nem todos os jogos foram fáceis".

"Estava sempre confiante, sempre acreditei. Em todos os inícios de época, é sempre acreditar que o Benfica vai ganhar, vai dar o seu melhor e vai ser campeão. Esta época conseguimos, fomos felizes e agora é sempre acreditar, no 39, no 40, no 41, é sempre a seguir", referiu.

O adepto encarnado frisou o papel do técnico Roger Schmidt - "foi um pilar, mostrou o seu profissionalismo e seriedade, empenhou-se, dedicou-se e estão aí os frutos" - e, em relação aos jogadores, apontou a importância de Aursnes e João Neves.

"Aursnes veio trazer um grande brilho, João Neves mostrou-se agora como um miúdo cheio de vontade, um jogador à Benfica, que trabalha, corre, tem um pulmão gigante, tem 19 anos e joga como um homem, enfrenta o jogo como um verdadeiro benfiquista", referiu.

Acompanhado pela família, e com o carrinho do bebé enfeitado a rigor com um cachecol do Benfica, Ricardo, de 27 anos, mostrou-se satisfeito pelo quebrar do jejum, quatro anos depois.

"Estou contente, já estava à espera há algum tempo e sempre acreditei desde o início. Estive sempre tranquilo, sempre acreditei no trabalho do 'mister' e dos jogadores. O FC Porto também praticou bom futebol, mas a haver um vencedor teria de ser o Benfica", apontou.

Para o adepto benfiquista, foram "todos essenciais, desde a mulher que limpa o balneário até ao treinador, ao capitão, toda a gente", ainda que Gonçalo Ramos, Rafa, João Mário e António Silva tenham merecido uma referência especial.