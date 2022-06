© scbraga.pt

O defesa-central Sikou Niakaté é reforço do Sporting de Braga por empréstimo dos franceses do Guingamp, com opção de compra no final da época, informou esta terça-feira o clube minhoto da Primeira Liga de futebol.

Internacional jovem por França, Sikou Niakaté, que completa 23 anos em 10 de julho, alinhou na temporada passada no FC Metz, também por empréstimo do Guingamp, tendo realizado 12 jogos na Ligue 1.