Centro histórico de Évora vibra com vitória dos encarnados

Por Lusa 27 Maio, 2023 • 23:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um mar de gente em euforia transformou este sábado uma das entradas do centro histórico de Évora no palco dos festejos do 38.º título de campeão português de futebol do Benfica na cidade alentejana.

Com o apito final do Benfica - Santa Clara, no Estádio da Luz, em Lisboa, que os encarnados venceram por 3-0, vários automóveis começaram a circular por Évora, com os adeptos a buzinarem repetidamente e alguns com cachecóis e bandeiras.

Na Praça do Giraldo, considerada a sala de visitas da cidade alentejana, ainda se formaram alguns grupos de benfiquistas em festejos, mas o centro das comemorações foi nas Portas do Raimundo, uma das entradas do centro histórico.

Os adeptos posicionaram-se nos passeios e também no interior da rotunda que existe nesta praça e celebraram com cânticos, petardos e tochas encarnadas, enquanto carros e motas das caravanas automóveis paravam para festejos.

Acompanhado pela mulher, José Godinho foi "espreitar as comemorações do título do clube da Luz e, ainda que menos efusivo que a maioria dos adeptos presentes, mostrou-se feliz com a conquista dos "encarnados".

"O Benfica já merecia há quatro ou cinco jornadas" ter-se sagrado campeão, "porque este sempre no primeiro lugar, mas, na última, jornada sabe melhor", afirmou à Lusa José Godinho.

Envergando a camisola do Benfica, a cabo-verdiana Marilda Oliveira, enquanto faz um direto para as redes sociais, diz à Lusa que quer mostrar a festa na cidade alentejana aos familiares que são "todos benfiquistas".

"Em Cabo Verde, festeja-se como aqui", conta esta benfiquista da ilha cabo-verdiana de São Vicente, que agora está a trabalhar em Évora, realçando que é a primeira vez que festeja em Portugal uma conquista dos encarnados.

Quanto à conquista do título de campeão português de futebol pelo Benfica, Marilda Oliveira considera que "foi justo, porque foi o mais forte este anos", mas também "foi doloroso", pois "foi só conseguiu na última jornada".

O Benfica sagrou-se este sábado campeão português de futebol pela 38.ª vez, depois de vencer em casa o lanterna-vermelha Santa Clara, por 3-0, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa.

A precisar de um triunfo para assegurar matematicamente o título, o Benfica marcou por Gonçalo Ramos (7 minutos), Rafa (28) e Grimaldo (60), de penálti.

Após uma 'seca' de três temporadas, os 'encarnados' voltaram a festejar um título nacional, terminando a I Liga com 87 pontos, mais dois do que o FC Porto.