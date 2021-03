Cerimónias fúnebres de Alfredo Quintana realizam-se esta terça-feira

Alfredo Quintana © Fábio Poço/Global Imagens (arquivo)

Por Carolina Quaresma 01 Março, 2021 • 13:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As cerimónias fúnebres de Alfredo Quintana, guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto e da seleção portuguesa, vão realizar-se ao início da tarde desta terça-feira. A informação foi avançada pelo FC Porto.

"As cerimónias fúnebres de Alfredo Quintana irão realizar-se ao início da tarde desta terça-feira. A saída do Hospital de São João, com destino ao tanatório de Matosinhos, está agendada para as 12:00", informou o FC Porto, no sítio oficial na Internet.

Alfredo Quintana, jogador da seleção portuguesa de andebol, morreu na passada sexta-feira, aos 32 anos, no Hospital de São João, no Porto. A morte de Quintana acontece em consequência de uma paragem cardiorrespiratória sofrida durante um treino.

Quintana foi assistido no local do treino com o apoio de uma viatura do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e, posteriormente, transportado para o Hospital de São João, no Porto, onde ficou internado na unidade de cuidados intensivos, depois de ter sido estabilizado.

O jogador, natural de Havana, que adquiriu nacionalidade portuguesa se tornou internacional pela seleção nacional de andebol em 2014, permanecia desde segunda-feira naquela unidade hospitalar, em situação clínica estável, mas com prognóstico muito reservado.