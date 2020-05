César Peixoto deixa o Desportivo de Chaves

César Peixoto cumpriu apenas 12 jogos em Chaves © Octavio Passos/Global Imagens

O treinador César Peixoto e a sua equipa técnica cessaram funções no Desportivo de Chaves, anunciou esta segunda-feira o clube da II Liga portuguesa de futebol.



Em nota publicada no sítio oficial na Internet, o clube transmontano agradeceu a César Peixoto e à sua equipa técnica "por todo o profissionalismo, competência e dedicação" durante a permanência no clube.



"A todos os referidos profissionais endereçamos as maiores felicidades pessoais e votos de sucesso nos seus novos desafios profissionais", refere a nota.



César Peixoto, de 39 anos, que tinha começado a época na Académica, também na II Liga, assumiu o comando do Desportivo de Chaves em 19 de dezembro, após a saída de José Mota.



Em 12 partidas, até à interrupção do segundo escalão, à 24.ª jornada, devido à pandemia de covid-19, o treinador somou três vitórias e quatro empates, deixando o emblema de Chaves no 12.º lugar, com 32 pontos.



No plano de desconfinamento, o Governo definiu que a I Liga, suspensa após a realização de 24 das 34 jornadas previstas, e a final da Taça de Portugal, entre Benfica e FC Porto, vão poder ser disputadas, mas excluiu a continuidade da II Liga.