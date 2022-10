César Peixoto abandona comando técnico do Paços de Ferreira

César Peixoto © Miguel Pereira/Global Imagens

César Peixoto abandonou comando técnico do Paços de Ferreira, avança o jornal A Bola, que acrescenta os castores vão procurar um novo treinador a partir de segunda-feira.

A notícia foi depois confirmada pelo clube em comunicado: "A direção do FC Paços de Ferreira SDUQ Lda. comunica o término das funções da equipa técnica liderada pelo mister César Peixoto."

O treinador terá sido despedido depois de o clube ter sido eliminado da Taça de Portugal, este domingo, pelo Vitória de Setúbal. Isto numa altura em que o Paços de Ferreira ainda não venceu qualquer jogo.

Questionado pelos jornalistas, no final do jogo, se a derrota ditaria o fim do seu percurso no clube, César Peixoto respondeu que teria de "falar com a direção".

"O lugar de treinador está sempre à disposição, como é óbvio. Não sou diferente dos outros. Tento ser uma solução e não um problema", assumiu.

O Vitória de Setúbal, da Liga 3, venceu este domingo o Paços de Ferreira por 2-0, em partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.