Conheça os onzes de CF "Os Belenenses" e Sporting

O Sporting defronta esta noite o CF "Os Belenenses", em jogo da nova edição da Taça de Portugal.

Às 20:45, é a vez do Sporting regressar ao Estádio do Restelo, para defrontar o Belenenses, num dos dérbis históricos do futebol português.

Onze de Os Belenenses: Marcelo Valverde; João Oliveira, Mauro Antunes, Rúben Araújo, Clé, André Serra, Rui Pereira, Fábio Marinheiro, César Medina, David Brazão e José Pedro.

Onze do Sporting: Virgínia, Esgaio, Feddal, Inácio, Gonçalo Esteves, Ugarte, Bragança, Vinagre, Jovane, Tiago Tomás e Pote.

Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, depois de longa paragem, devido a lesão, devem regressar às opções do treinador Rúben Amorim, com o guarda-redes João Virgínia e o médio uruguaio Ugarte a terem também possibilidade de integrar o "onze".

Depois da queda aos distritais, o Belenenses, campeão nacional em 1945/46 e vencedor da Taça de Portugal por três vezes, milita agora na Série E do Campeonato de Portugal (nono e penúltimo classificado) e eliminou nesta edição da prova o Pêro Pinheiro (5-3), na segunda eliminatória.