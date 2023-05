Champions de futsal: Sporting procura o terceiro título continental frente ao Palma

© António Pedro Santos/Lusa

O Sporting pode este domingo conquistar a sua terceira Liga dos Campeões de futsal, defrontando na final da prova o Palma Futsal, que eliminou o Benfica nas meias-finais.

Os 'leões', campeões em 2018/19 e 2020/21, afastaram na sexta-feira os belgas do Anderlecht, por 7-1, nas meias-finais, fase em que os espanhóis do Palma Futsal, anfitriões da prova, bateram o Benfica, por 4-3.

O Sporting está pela sexta vez na final nas últimas sete edições, enquanto o conjunto maiorquino está a participar pela primeira vez na 'Champions' de futsal, garantindo, logo no ano de estreia, a presença no encontro decisivo.

A formação 'leonina' já disputou quatro finais contra equipas espanholas, somando apenas um triunfo, em 2020/21, frente ao FC Barcelona, equipa que derrotou o Sporting na última temporada, tendo ainda duas derrotas contra o Inter Movistar, em 2016/17 e 2017/18, quando a prova ainda se denominava UEFA Futsal Cup.

Na outra conquista da 'Champions', os 'leões' derrotaram os cazaques do Kairat Almaty, em 2018/19.

A final está marcada para as 19:00, já depois de o Benfica tentar garantir o lugar mais baixo do pódio, frente ao Anderlecht, num encontro com início às 16:00.