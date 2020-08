Italianos em vantagem. Atalanta 1-0 PSG (2.ª parte)

Por TSF/Lusa 12 Agosto, 2020 • 19:47 Partilhar este artigo Facebook

A inédita fase final da Liga dos Campeões começou no estádio da Luz com o primeiro de quatro jogos que irão decidir os semi-finalistas da prova. De um lado, a equipa sensação de Itália, a Atalanta. Do outro, a constelação de estrelas, campeões de França: o PSG.

Com Neymar a titular e Mbappé no banco, a primeira grande oportunidade do encontro surgiu nos minutos iniciais por intermédio do craque brasileiro. Na cara de Sportiello, Neymar não conseguiu finalizar.

Mas o jogo mudou de rumo e a Atalanta dominou no primeiro tempo. Aos 27 minutos, Pasalic inaugurou o marcador, colocando os italianos na frente do marcador.

Onze da Atalanta: Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Papu Gómez, Pasalic; Zapata.

Onze do PSG : Navas; Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Herrera; Sarabia, Icardi, Neymar.