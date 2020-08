Champions ganha protagonismo em ano sem Europeu e Copa América

A Liga dos Campeões ganha protagonismo. © FABRICE COFFRINI / AFP

Por Lusa 11 Agosto, 2020 • 11:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Liga dos Campeões adquiriu, com o adiamento do Europeu e da Copa América, provocado pela pandemia de Covid-19, o estatuto de principal competição da época futebolística 2019/20, ainda que num formato inédito.

Em anos de grandes provas de seleções, como seria 2020, a 'Champions' perde protagonismo, que readquire, invariavelmente, em anos ímpares, sem Mundial ou Europeu, como aconteceu em 2019, quando tudo 'girou' à volta do triunfo do Liverpool.

Os 'reds' nada venceram internamente, secundarizados por um Manchester City, de Pep Guardiola, que ganhou 'Premier League', Taça de Inglaterra, Taça da Liga e Supertaça, mas monopolizaram as atenções com o sucesso europeu.

Para 2019/20, o panorama previa-se diferente, mas o novo coronavírus tirou do 'mapa' Europeu e Copa América e 'promoveu' a Liga dos Campeões a competição principal.

A 'Champions', como as restantes competições, também já sofreu com a pandemia de Covid-19 e foi obrigada a um reajustamento no formato, com uma inédita 'final a oito', em Lisboa, de 12 a 23 de agosto.

A prova foi interrompida a meio dos oitavos de final, com quatro equipas já apuradas para os 'quartos' e oito só com a primeira mão disputada, com Atalanta, na época de estreia na 'Champions', Leipzig, que nunca havia chegado à fase a eliminar, Paris Saint-Germain, após três 'fiascos' consecutivos, e Atlético de Madrid a garantirem o apuramento ainda em fevereiro.

Os 'colchoneros', de Diego Simeone, foram a grande sensação dos 'oitavos', ao afastarem o 'intocável' Liverpool, de Jürgen Klopp, com um triunfo caseiro por 1-0 e uma 'impensável' vitória por 3-2 em Anfield Road, após prolongamento.

Por seu lado, a Atalanta 'despachou' o Valência com 8-4, face a um 4-1 caseiro e a um 4-3 em Espanha, já à 'porta fechada', com um 'póquer' de Ilicic, e o Leipzig 'cilindrou' o Tottenham, de José Mourinho, por 4-0 (1-0 fora e 3-0 em casa).

Mais dificuldades, teve o Paris Saint-Germain, que perdeu por 2-1 em casa do Borussia Dortmund, vítima de um 'bis' do jovem prodígio Haaland, para dar a volta num Parque dos Príncipes vazio, com um 2-0 selado por Neymar, já marcador na Alemanha, e Bernat.

Já em agosto, o Bayern de Munique chegou aos quartos de final, como esperado, uma vez que vinham de um triunfo por 3-0 em casa do Chelsea, confirmando a qualificação com nova vitória, por 4-0, com mais dois golos de Lewandowski, que já leva 13 na prova.

Além de Bayern de Munique, apenas mais um campeão europeu estará em Lisboa, o FC Barcelona, que, depois de empatar a um em Nápoles, venceu em Camp Nou, por 3-1.

Surpreendente foi a qualificação do Lyon, que fez 'cair' a Juventus, graças à regra dos golos fora, de pouco valendo à equipa italiana o 'bis' de Cristiano Ronaldo na vitória por 2-1 em Turim, depois do desaire por 1-0 em França.

O lote de equipas presentes em Lisboa ficou completo com o Manchester City, que, em casa, repetiu o 2-1 conseguido na primeira mão em casa do Real Madrid.