Chaves afasta Boavista da Taça com golo nos descontos do prolongamento

O Desportivo de Chaves, da II Liga, eliminou este domingo o Boavista, do principal escalão, da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 2-1 com um golo nos descontos do prolongamento e garantiu a passagem à quarta eliminatória.

Após o 0-0 no final do tempo regulamentar, no encontro realizado em Chaves, a equipa da casa marcou primeiro, por André Luís, na recarga a uma grande penalidade defendida por Helton, aos 101 minutos. Aos 117, o avançado Bueno ainda empatou para o Boavista, mas, no último lance do desafio, aos 120+2, o defesa Medina fez o golo da vitória.

Sem competição desde 27 de setembro, os axadrezados entraram com fome de bola, tendo o técnico Lito Vidigal apresentado mesmo a equipa que tem sido utilizada regularmente na I Liga, à exceção da troca na baliza, com Helton a ser chamado à titularidade pela primeira vez esta época.

Os flavienses podiam ter chegado ao golo, primeiro por Fatai, isolado por Wagner, aos 25 minutos, mas Helton saiu dos postes para resolver a jogada, e aos 35, após canto, com Wagner a falhar junto ao segundo poste um primeiro desvio de Diego Galo.

O equilíbrio manteve-se no segundo tempo com as defensivas a superiorizarem-se aos ataques e o técnico Lito Vidigal, que aos 81 minutos foi expulso por duplo amarelo, refrescou o ataque com as entradas de Cassiano e Bueno.

O conjunto de Chaves esteve mais perto do golo na reta final, tendo por três vezes criado situações para se adiantar. No prolongamento, Helton ia segurando o empate, mas, aos 100 minutos, o recém-entrado Platiny conquistou uma grande penalidade por falta de Neris e André Luís fez o golo, na recarga após defesa de Helton (101).

Apenas em desvantagem os boavisteiros assumiram por completo o comando da partida e, em jogada de insistência, chegaram ao empate, aos 117 minutos, com Bueno a concluir em plena grande área, de cabeça. Mas o jogo decidiu-se nos descontos do prolongamento, com Babanco a bater um livre, aos 120+2 minutos, e o defesa Medina, completamente sozinho na área, fez um 'chapéu' a Helton e deu a vitória aos transmontanos.