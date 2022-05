Por TSF 29 Maio, 2022 • 19:23 Partilhar este artigo Facebook

Com esperança de carimbarem o passaporte para a Primeira Liga, Moreirense e Chaves encontraram-se na segunda mão do play-off de acesso à competição. Para este jogo, a equipa transmontana partia com vantagem de dois golos, mas a formação liderada por Sá Pinto não desistiu.

Na primeira parte, numa boa jogada de entendimento, Paulinho abriu o marcador e deu esperança aos adeptos do Moreirense.

Na segunda parte, o Moreirense pressionou o adversário, mas não conseguiu empatar o play-off. A formação de Sá Pinto teve várias oportunidades, mas a defesa forasteira mostrou-se segura, sabendo sofrer nos momentos de maior aflição.

Onze inicial do Moreirense: Kewin; Rodrigo Conceição, Artur Jorge, Rosic e Pedro Amador; Jefferson, Sori Mané e Yan Matheus; Paulinho, Derik e Rafael Martins.

Onze inicial do Chaves: Paulo Vítor; João Correia, Alexsandro, Luís Rocha e Bruno Langa; Guima, Obiora e João Teixeira; Wellington, Batxi e Platiny.