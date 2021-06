Checo Patrick Schick rematou do meio-campo para derrotar a Escócia. Veja o golaço

© Lee Smith/AFP

Um bis de Patrick Schick, rematado com um golo pouco à frente da linha do meio-campo, valeu esta segunda-feira à República Checa o triunfo sobre a Escócia por 2-0, na primeira jornada do Grupo D do Euro 2020.

Em Glasgow, a formação da casa, de regresso à fase final após as presenças de 1992 e 1996, foi traída pelo avançado do Bayer Leverkusen, que marcou de cabeça, aos 42 minutos, e com um chapéu de muito longe a David Marshall, aos 52.

Na classificação, os checos, campeões em 1976 como Checoslováquia e vices em 1996, igualaram na liderança do agrupamento a Inglaterra, que no domingo venceu em casa a Croácia por 1-0, com um tento de Raheem Sterling (57 minutos).