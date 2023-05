Cancelado Grande Prémio de Fórmula 1 em Itália devido às cheias

© Chandan Khanna/EPA

O Grande Prémio de Fórmula 1 de Emília Romagna, em Itália "não se realizará este fim de semana", anunciou a organização da prova num comunicado divulgado nas redes sociais. A prova, que iria acontecer na região de Emilia-Romagna, foi cancelada devido à chuva forte e às cheias que têm afetado a zona nos últimos dias.

"A comunidade da Fórmula 1 está com o pensamento nas pessoas e comunidades afetadas pelos recentes acontecimentos na região de Emilia-Romagna. Queremos também prestar homenagem ao trabalho dos serviços de emergência que estão a fazer tudo o que podem para ajudar os necessitados. Na sequência de conversas entre a Fórmula 1, o presidente da FIA e as autoridades competentes, incluindo os ministros relevantes, o presidente do Automóvel Clube de Itália, o presidente da região de Emilia-Romagna, o presidente da câmara municipal da cidade e o promotor, foi tomada a decisão de não realizar o Grande Prémio", pode ler-se no comunicado da Fórmula 1.

Pelo menos cinco pessoas morreram, várias estão desaparecidas e milhares tiveram de ser retiradas devido às inundações causadas pelas fortes chuvas que afetaram nas últimas horas várias cidades do nordeste de Itália.