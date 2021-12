© Oli Scarff/AFP

O Chelsea deu este domingo a volta ao azar, em forma de autogolo, para se impor, por 3-1, na visita ao Aston Villa, igualando, provisoriamente, o Liverpool no segundo lugar da Liga inglesa de futebol, à 19.ª jornada.

Beneficiando do facto de os reds terem adiado a receção ao Leeds, devido à pandemia de Covid-19, o campeão da Europa impôs-se, com dificuldade, na visita ao Aston Villa, desfalcado do seu treinador, Steven Gerrard, infetado com o coronavírus.

Aos 28 minutos, o defesa Reece James tentou cortar um cruzamento da direita, acabando por elevar a bola, desviando-a do alcance do guarda-redes Mendy e colocando os anfitriões na frente.

Volvidos quatro minutos, o defesa polaco Matty Cash errou na cobertura a Callum Hudson-Odoi, acabando por o derrubar na área, cometendo penálti que o italiano Jorginho converteu no 1-1.

O ponta de lança belga Romelu Lukaku começou o jogo no banco de suplentes, porém seria decisivo na reviravolta, quando, aos 56 minutos, se antecipou à defesa para cabecear uma bola cruzada na esquerda por Trevoh Chalobah.

Aos 90+2, com a equipa em aflição, o possante avançado belga protagonizou um contra-ataque travado só com penálti, que Jorginho voltou a converter, agora no 3-1 final.

Com este resultado, o Chelsea soma os mesmos 41 pontos do Liverpool, a seis do líder Manchester City, adversário do Sporting nos oitavos de final da Liga dos Campeões, que ainda apanhou um susto na receção ao Leicester, apesar de ter goleado por 6-3.

Os portugueses Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva integraram o onze de Pep Guardiola no 'boxing day' - Ricardo Pereira está lesionado e não alinhou pelo Leicester --, sendo que, nos últimos três jogos, os citizens marcaram 17 golos e sofreram agora três.