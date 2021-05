Chelsea derrota Real Madrid e fecha final inglesa da Champions

© Glyn Kirk/AFP

O Chelsea venceu, esta quarta-feira, o Real Madrid por 2-0, com golos de Werner e Mount e marcou encontro com o Manchester City na final da Liga dos Campeões.

Com um empate a uma bola em Madrid, na primeira mão das meias-finais, os ingleses aproveitaram o jogo em Inglaterra para fechar a eliminatória.

O Manchester City tornou-se, esta terça-feira, o primeiro finalista da edição deste ano da Liga dos Campeões.

A equipa inglesa, onde jogam os portugueses Rúben Dias, Bernardo Silva e João Cancelo, bateu o Paris Saint-Germain no estádio Ethiad (2-0) com um bis do extremo argelino Ryad Mahrez, no jogo da segunda mão das meias-finais.