Por Miguel Jorge Fernandes 07 Setembro, 2022 • 10:33

O Chelsea despediu o treinador Tomas Tuchel, o técnico alemão não resistiu aos maus resultados. Esta decisão surge depois da derrota do clube inglês em Zagreb, frente ao Dínamo por 1-0, no jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na liga Inglesa, o Chelsea ocupa o sexto lugar com 10 pontos, depois de três vitórias, um empate e duas derrotas. O Chelsea agradeceu a Tomas Tuchel os últimos anos de ligação ao clube, depois de vencer a Liga dos Campeões, a SuperTaça Europeia e o Mundial de Clubes. Tuchel chegou ao Chelsea em janeiro de 2021, depois de ter orientado Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund e Mainz.

"Em nome de todos no Chelsea, o clube gostaria de demonstrar sua gratidão a Thomas e à sua equipa por todos os esforços durante a permanência no clube. O Thomas vai ter, merecidamente, um lugar na história do Chelsea, depois de vencer a Liga dos Campeões, a Supertaça Europeia e o Mundial de Clubes", lê-se no comunicado do clube.

No mesmo comunicado, os londrinos dizem que não vão dar mais informações até ser anunciado o futuro treinador.

O Chelsea também mudou recentemente de proprietário. O milionário russo Roman Abramovich foi obrigado a vender o capital do clube, a um magnata norte-americano, Todd Boehly.