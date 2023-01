Chelsea oficializa contratação de João Félix por empréstimo

João Félix © Chelsea/Reprodução Twitter

O Chelsea oficializou esta quarta-feira a contratação de João Félix por empréstimo até ao final da época.

O avançado português deixa o Atlético de Madrid, onde jogava desde 2019. "O Chelsea é uma das melhores equipas do mundo e espero ajudar a equipa a alcançar os objetivos. Estou muito, muito contente de esta cá e muito ansioso por jogar no Stanford Bridge", disse o atleta à chegada ao clube inglês.

Esta é a terceira experiência do futebolista de 23 anos, depois de ter jogado uma temporada na equipa principal do Benfica, de onde se transferiu para o Atlético de Madrid, naquela que foi a maior transferência do futebol português. Agora, começa uma nova aventura em Inglaterra.

Os londrinos são décimos classificados na Premier League, já a dez pontos dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, na qual se apurou para os oitavos de final nesta temporada.

O técnico Graham Potter consegue assim o segundo reforço para a frente de ataque, além de David Datro Fofana, de 20 anos, juntando Félix a Pulisic, Havertz, Aubameyang e Sterling.

Este ano, Félix soma 20 jogos e cinco golos pelos colchoneros, em mais uma temporada irregular, a toada desde que deixou o Benfica em 2019 para cumprir, ao todo, 131 encontros (34 golos) pelos madrilenos.

Depois de 20 tentos em 34 partidas pelos encarnados, o avançado saiu para Espanha por 120 milhões de euros, uma transferência recorde no futebol nacional, mas a relação fragmentada com o treinador argentino Diego Simeone e a instabilidade, a espaços, nas exibições, levaram à saída, por empréstimo.

O Golden Boy de 2019 já conquistou campeonatos nacionais em Portugal e Espanha, além de uma Liga das Nações pela seleção portuguesa, com 28 internacionalizações AA e quatro golos, tendo recentemente marcado um golo no Mundial 2022, disputado no Catar.