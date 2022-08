Chelsea pergunta por Pepê, FC Porto responde com 70 milhões de euros

© Manuel Fernando Araújo/EPA

Por Miguel Jorge Fernandes 23 Agosto, 2022 • 10:55

O Chelsea fez uma consulta junto dos empresários do jogador do FC Porto Pepê e também quis saber se existe abertura dos escritórios da SAD do FC Porto para vender o passe do jogador, avança esta terça-feira o jornal O JOGO.

A direção liderada por Pinto da Costa não vai facilitar e apontou de imediato para o valor da cláusula de rescisão do atleta brasileiro, cifrada nos 70 milhões de euros.

O Chelsea teve um arranque de época complicado, com uma derrota, um empate e apenas uma vitória em três jogos na liga inglesa e a equipa liderada por Thomas Tuchel procura reforços no mercado europeu.

Pepê tem três jogos esta temporada e foi eleito um dos melhores em campo no último clássico, no Estádio do Dragão, frente ao Sporting.