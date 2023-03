Chelsea quer comprar, mas o Portimonense "não está à venda"

Recorde-se que o Chelsea já ofereceu 40 milhões de euros por 75% da SAD do Portimonense © Carlos Vidigal Jr. / Global Imagens

O Chelsea chega a Portugal na próxima semana para tentar comprar o clube algarvio, mas não é o único interessado. Há também um grupo americano, investidores mexicanos, do Dubai e do Catar. O anúncio é feito na TSF pelo presidente da SAD do Portimonense, Rodiney Sampaio, que garante que o clube não está à venda.

"A intenção do acionista, em conjunto com a administração, é não vender. A nossa intenção é aumentar as estruturas do clube já a partir da próxima época, até porque nós temos um plano para 15 anos. O nosso objetivo não é vender, mas sim colocar o Portimonense num patamar muito maior", afiança o presidente da SAD do clube algarvio.

Recorde-se que o Chelsea já ofereceu 40 milhões de euros por 75% da SAD do Portimonense, com objetivo de ter um clube que sirva de rampa de lançamento para jovens futebolistas com valor para serem apostas no futuro.

Dentro de campo, o Portimonense joga este domingo com o FC Porto. O presidente da SAD do clube de Portimão diz que o objetivo é pelo menos conquistar um ponto no Estádio do Dragão, rejeitando que o clube da Invicta possa estar mais frágil nesta fase.