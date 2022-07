Chelsea quer CR7 que esta sexta-feira apresentou equipamento do United

Cristiano Ronaldo © Patrícia de Melo Moreira/AFP

O internacional português surge ao lado de Bruno Fernandes e também Eric Cantona na promoção do novo equipamento, quando está em aberto a saída de CR7 do clube.

O Chelsea surge na corrida para tentar contratar Cristiano Ronaldo. O capitão da seleção nacional já mostrou junto do clube e do agente Jorge Mendes a intenção de sair do Manchester United, e por isso mesmo não tem estado a treinar com a equipa inglesa. CR7 não vai mesmo seguir viagem com os "red devils" para o estágio na Tailândia e Austrália.

Com este impasse junto de Ronaldo, surge agora o Chelsea, que segundo a imprensa inglesa, vai apresentar uma oferta de 16 milhões de euros para contratar o goleador, que tem o objetivo de continuar a jogar na Liga dos Campeões. O Manchester United não está apurado para a principal prova de clubes da Europa.

A imprensa inglesa avança que o Manchester United já aceitou negociar o jogador, mas com valores a rondar os 20 milhões de euros.