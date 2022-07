Chelsea vai "chamar" por Matheus Nunes

Matheus Nunes © Rodrigo Antunes/Lusa

O futebol inglês continua a chamar por Matheus Nunes e desta vez surge o Chelsea a estudar uma proposta para comprar o passe do jogador.

A SAD do Sporting vai receber uma proposta de 45 milhões de euros mais cinco milhões em variáveis. O jornal A BOLA garante que o Chelsea vai apresentar estes valores nos próximos dias.

Matheus Nunes também esteve na lista de reforços do Wolverhampton, mas o jogador não ficou convencido com o projeto do clube de Bruno Lage. Os Wolves que também recuaram na apresentação de uma proposta depois de Rúben Neves manter-se no plantel.