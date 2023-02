Christian Atsu, ex-jogador do FC Porto, encontrado com vida nos escombros na Turquia

Christian Atsu © DR

Por Tiago Santos com Cátia Carmo 06 Fevereiro, 2023 • 19:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo jogador do FC Porto Christian Atsu foi encontrado com vida, esta segunda-feira, por baixo dos escombros na região de Hatay, no sul da Turquia. O vice-presidente do clube local, Hatayspor, confirmou a um canal de televisão turco que o atleta ainda está a ser retirado do local.

A habitação de Christian Atsu ruiu depois do sismo. O número de mortos provocado pelo forte sismo que atingiu a Turquia e a Síria aumentou para mais de 2600, nos dois países, com relatos de milhares de feridos e de prédios destruídos.

O tremor de terra atingiu o sudeste da Turquia e o noroeste da Síria e é considerado o maior desde 1939. O tremor de 7,8 de magnitude também se fez sentir no Líbano, Chipre, Israel e Jordânia.