Christophe Galtier sai e Luís Enrique vai ser apresentado no PSG

Luis Enrique deverá ser apresentado esta quarta-feira como treinador do PSG © AFP

Por Miguel Jorge Fernandes 05 Julho, 2023 • 11:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O PSG informou esta quarta-feira que Christophe Galtier já não é o treinador do clube, e marcou para as 12h45 uma conferência de imprensa para lançar a nova época, e onde deverá ser apresentado Luís Enrique como novo técnico.

O ex-selecionador de futebol da Espanha vai ser apresentado ao lado do presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, que também vai aproveitar para revelar o trabalho feito no novo centro de estágios do clube, batizado de Campus PSG. «No final do ano financeiro de 2022-2023, Paris Saint-Germain e Christophe Galtier decidiram terminar o contrato de treinador da primeira equipa. O clube gostaria de destacar o seu profissionalismo, que permitiu ao clube conquistar um histórico 11.º título do Campeonato Francês, bem como um Troféu dos Campeões», refere o Paris Saint-Germain.