Ciclista João Almeida assina contrato de cinco anos com a UAE Emirates

O ciclista João Almeida vai representar a UAE Emirates a partir de 2022, assinando um contrato de cinco épocas, anunciou esta sexta-feira a equipa, com o português a referir que a mudança chega "na altura certa".

"Estou entusiasmado com este novo capítulo na minha carreira e na minha vida. Sinto que a mudança para a UAE Emirates surge na altura certa e estou seguro de que me vou sentir feliz nesta nova aventura", afirmou João Almeida, que vai ficar ligado à nova equipa até 2027.

O corredor de A-dos-Francos (Caldas da Rainha), de 23 anos, está em final de contrato com a Deceuninck-QuickStep e vai agora prosseguir a sua carreira na equipa do World Tour, que conta com os portugueses Rui Costa, Rui Oliveira e Ivo Oliveira.

João Almeida terminou a edição deste ano da Volta a Itália no sexto lugar da classificação geral, depois do quarto alcançado em 2020 na mesma corrida, tendo estado a representar Portugal nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, com um 13.º lugar na prova de estrada e um 16.º no contrarrelógio.

Joxean Matxin Fernandez, diretor da equipa, referiu que João Almeida é um ciclista que conhecem há muito tempo e mostrou-se satisfeito por conseguir a sua contração.

"O João é um ciclista de grande qualidade e não temos dúvidas que será um pilar importante desta equipa. Ele é talentoso, versátil e estou seguro de que vamos assistir a muitos sucessos. O nosso objetivo é melhorar a equipa de ano para ano e estamos confiantes de que o João vai trazer coisas importante ao grupo, como atleta e como pessoa", salientou.

Na UAE Emirates, João Almeida vai ter como companheiro de equipa o esloveno Tadej Pogacar, vencedor das últimas duas edições da Volta a França em bicicleta e medalha de bronze em Tóquio2020 na prova de estrada.