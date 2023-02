Ciclone na Nova Zelândia atrapalha estágio da seleção feminina de futebol

© José Carmo/Global Imagens (arquivo)

As jogadoras portuguesas voltaram a não treinar esta segunda-feira, devido ao ciclone que se faz sentir no norte da Nova Zelândia. Portugal prepara o play-off de acesso ao Mundial.

Carolina Mendes foi a porta-voz do grupo e apesar de as condições adversas do tempo, a jogadora do SC Braga garante que a motivação da equipa continua alta, "tem sido feito um esforço para a equipa se manter ativa dentro do possível, pois não podemos sair do hotel. Mantemo-nos em atividade e o foco e a motivação continuam sempre lá. Sabemos muito bem para o que viemos e sabemos que o nosso objetivo é chegar ao dia 22 de fevereiro na melhor forma possível para ganhar o jogo e marcar presença no Mundial", afirmou a jogadora.

Portugal está na Nova Zelândia em estágio a preparar o "play-off" de acesso ao Campeonato do Mundo onde vai defrontar o vencedor do encontro entre os Camarões e a Tailândia no próximo dia 22, em Hamilton, e a atacante do SC Braga descreve um jogo de "tudo ou nada, porque todas as seleções sonham com uma vaga no Mundial". A Seleção procura fazer história com o primeiro apuramento de uma seleção feminina portuguesa para um Mundial, e Carolina Mendes só vê motivos para sentir orgulho com este percurso, "estamos a crescer e temos a capacidade para fazer história. Estamos mais motivadas do que nunca, só faltam 90 minutos para chegarmos ao Mundial", destacou a avançada.

Portugal ainda tem um jogo de preparação frente à Nova Zelândia, na próxima sexta-feira, no dia 17, às 06h00, horário de Portugal continental.