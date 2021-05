Varandas, Pinto da Costa e Vieira presentes na cimeira de presidentes na Mealhada

© Pixabay

O encontro foi organizado pelos próprios líderes dos clubes da Primeira Liga para falar sobre a próxima temporada e garantir uma melhor gestão do futebol profissional com união junto dos clubes e defender os interesses do futebol português.

Além dos presidentes dos três "grandes", também marcam presença os líderes do P. Ferreira, Moreirense, Estoril, Rio Ave, Tondela, Farense e Belenenses SAD.

António Salvador, presidente do SC Braga, não marca presença neste encontro, tal como o líder do St. Clara por motivos de ordem pessoal, sendo que António Salvador enviou um representante à reunião.