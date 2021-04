Cinco futebolistas acusados de violar estudante de 20 anos em Itália

Presidente do Virtus Verona confessou estar "perturbado" com as acusações © Wesley Tingey/Unsplash

Cinco jogadores do Virtus Verona, uma equipa de futebol da Série C italiana, estão a ser acusados de violar uma universitária de 20 anos. O episódio remonta a janeiro de 2020. Os suspeitos, todos com cerca de 20 anos, terão convidado a jovem, que frequentava a mesma universidade que um deles, para uma festa. Já no local embriagaram a vítima e os quatro tê-la-ão violado, enquanto um quinto elemento filmava com o telemóvel.

"Não me lembro de como acabei no quarto. Os quatro tipos à minha volta estavam nus da cintura para baixo. Não me sentia bem, mas passado algum tempo, quando comecei a perceber o que estava a acontecer, pedi-lhes para pararem. Depois corri para a casa de banho, para vomitar", contou a vítima ao Corriere del Veneto.

Francesco Ghirelli, presidente do Virtus Verona, confessou estar "perturbado" com as acusações.

"Este caso deixa-me profundamente perturbado, tanto como dirigente desportivo como enquanto homem de família. O processo judicial seguirá o seu caminho, mas nunca pensei ficar a par de semelhante história", desabafou Francesco Ghirelli, citado pelo jornal desportivo Gazzetta dello Sport.

Em comunicado, o clube italiano garantiu dar "sensibilidade" e "atenção" ao caso.

"Questões pessoais, ocorridas fora do contexto e que estão a ser investigadas pela justiça. O Virtus Verona, ao tomar conhecimento da ocorrência, mostrou imediatamente sensibilidade e atenção e vai limitar-se ao que é estritamente da sua competência e tem confiança máxima na justiça. De forma a não alimentar especulações acerca dos envolvidos e das suas famílias, não vai emitir mais nenhum comunicado sobre a investigação", acrescentou na nota.