Circuito de acesso à elite mundial de surf com paragem na Ericeira em outubro

As seis etapas das Challenger Series (CS), que definem a qualificação para o circuito principal (CT) da Liga Mundial de Surf (WSL) em 2024, foram esta segunda-feira anunciadas, com a prova na Ericeira agendada para o início de outubro.

O EDP Vissla Pro Ericeira vai decorrer entre os dias 1 e 8 de outubro, sendo a quinta e penúltima etapa das CS, que arrancam em maio com duas provas na Austrália: Gold Coast (6 a 13 de maio) e Sidnei (17 a 24 de maio).

Seguem-se as provas de Ballito, na África do Sul (2 a 9 de julho) e de Huntington Beach (29 de julho a 6 de agosto).

Depois, é a vez dos aspirantes a entrar na elite do surf mundial em 2024 competirem na Ericeira, cuja prova é habitualmente disputada na Praia de Ribeira d'Ilhas, e as CS terminam no Brasil, em Saquarema (Rio de Janeiro), de 14 a 21 de outubro.

Os melhores 10 surfistas do quadro masculino e as melhores cinco classificadas do lado feminino vão integrar o CT em 2024, sendo contabilizados os melhores quatro resultados no conjunto dos seis eventos.

A WSL revelou ainda que, em 2023, o número de competidores nas CS vai ser reduzido de 96 para 80 homens e de 64 para 48 mulheres, com o objetivo de "potenciar que as competições possam tirar proveito dos melhores ciclos de ondulação em cada localização", lê-se no comunicado.

Entre eles, vão estar os 12 homens e as sete mulheres que competem este ano no CT, mas que fiquem abaixo do cut (corte) do meio da época.

"Depois de um entusiasmante início da época de 2023 do Championship Tour (CT), é ótimo anunciar o calendário das Challenger Series", destacou Jessi Miley-Dyer, da WSL, acrescentando que os seis eventos agora anunciados vão ser determinantes para o alinhamento do CT em 2024.

Segundo a responsável, as CS oferecem "um caminho para os novos talentos se juntarem ao CT e uma segunda oportunidade para os surfistas que ficam abaixo do cut do meio da temporada" se requalificarem para o circuito principal em 2024.