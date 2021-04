City acordou para afastar Dortmund da Champions, Real Madrid geriu em Liverpool

© Friedemann Vogel/EPA

Por Lusa 14 Abril, 2021 • 22:54

O Manchester City apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais da Liga dos Campeões de futebol, ao vencer novamente o Borussia Dortmund (2-1), após estar em desvantagem, assim como o Real Madrid, que ficou pelo 'nulo' em Liverpool.

Com os portugueses Bernardo Silva e Rúben Dias de início, mas com João Cancelo no 'banco', os britânicos entraram apáticos, sem a agressividade exigida e colocaram-se a jeito para sofrer e deixar em risco a eliminatória, em que traziam uma ligeira vantagem de Manchester (2-1).

O jovem médio inglês Jude Bellingham, de 17 anos apenas, com um ressalto pelo meio, atirou colocado sem dar hipóteses ao brasileiro Ederson, à passagem do minuto 15, deixando os germânicos em posição de seguir em frente.

O golo que colocou a equipa de Raphaël Guerreiro, hoje entre os titulares, em vantagem na eliminatória, fez de Bellingham o segundo jogador mais jovem a marcar numa fase a eliminar da 'Champions', igualando o feito do espanhol Bojan Krkic, quando também faturou pelo FC Barcelona diante do Schalke 04, em abril de 2018.

Na segunda parte, no Signal Iduna Park, em Dortmund, o City tinha obrigatoriamente de marcar para voltar a passar para a frente e, sem ter feito muito para o conseguir, chegou mesmo ao empate, beneficiando de uma má abordagem por parte do alemão Emre Can.

Ao tentar cortar de cabeça um cruzamento efetuado por Phil Foden, o médio viu a bola embater no braço, levando o árbitro a apontar para a marca do castigo máximo. O argelino Riyad Mahrez (55), que não marcava há 14 jogos na competição, restabeleceu a igualdade, embalando o City para o triunfo.

Acabou por ser num lance estudado que a equipa de Pep Guardiola viria colocar um ponto final na eliminatória, agora com reviravolta, ao contrário do que aconteceu na primeira mão.

Um canto batido de forma curta foi concluído com um remate sublime de Phil Foden, que voltou a ser herói, depois do tento vitorioso em Manchester, desta vez a passe de Bernardo Silva, quando decorria o minuto 75.

Nas meias-finais, o líder isolado da Liga inglesa vai discutir um lugar na final frente ao finalista da edição passada, o Paris Saint-Germain, que conta com o português Danilo Pereira.

Ao mesmo tempo que City e Dortmund se enfrentavam, o Real Madrid, 13 vezes campeão europeu, controlava no mítico Estádio de Anfield Road a vantagem (3-1) alcançada no primeiro jogo, no Alfredo Di Stéfano, em Madrid.

O extremo luso Diogo Jota foi suplente utilizado por Jürgen Klopp, a partir do minuto 60, mas não conseguiu ajudar a inverter o rumo da eliminatória.

Na próxima fase, com a primeira mão agendada para 27 e 28 de abril e a segunda para 04 e 05 de maio, os 'merengues' vão medir forças com o Chelsea, 'carrasco' do FC Porto.