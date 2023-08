City contrata defesa croata Josko Gvardiol ao Leipzig por 90 milhões de euros

O futebolista internacional croata Josko Gvardiol © Tobias Schwarz/AFP

Por Lusa 05 Agosto, 2023 • 15:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O futebolista internacional croata Josko Gvardiol, que nas duas últimas épocas representou o Leipzig, é reforço do Manchester City, tendo assinado contrato até 2028 com os campeões ingleses, anunciaram este sábado os dois clubes.

Apesar de nenhum dos emblemas ter revelado os valores envolvidos no negócio, a imprensa britânica refere que os 'citizens' pagaram cerca de 90 milhões de euros (ME) ao clube alemão.

O central, de 21 anos, torna-se, assim, no defesa mais caro da história do futebol mundial, superando os 87 ME pagos pelo Manchester United ao Leicester por Harry Maguire, em 2019.

Gvardiol fez toda a formação no Dinamo Zagreb, mudando-se em 2021 para o Leipzig, por 18,8 ME, tendo disputado 87 partidas e marcado cinco golos nas duas temporadas ao serviço da equipa germânica.

No City, será companheiro de equipa dos portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.