City bate Real em jogo com sete golos no arranque das meias-finais da Champions. Veja os lances

O Manchester City venceu esta terça-feira o Real Madrid por 4-3 em jogo da primeira-mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

O belga Kevin de Bruyne abriu o marcador em Manchester logo aos dois minutos e viu o colega de equipa Gabriel Jesus aumentar a vantagem inglesa aos 11'.

Benzema, aos 33', reduziu para o Real Madrid, fixando o resultado ao intervalo em 2-1.

Os ingleses voltaram a adiantar-se no marcador por Phil Foden, aos 53', mas o Real Madrid respondeu dois minutos depois, numa arrancada de Vinícius Junior.

O português Bernardo Silva marcou para o Manchester City aos 74', mas Benzema, de grande penalidade, fechou o resultado num 4-3 aos 82'.

As duas equipas voltam a defrontar-se no dia 4 de maio, em Madrid, com o vencedor a encontrar na final, agendada para 28 de maio, a equipa que sair da eliminatória entre os ingleses do Liverpool e os espanhóis do Villarreal, que jogam esta quarta-feira na cidade inglesa.