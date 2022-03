Citizens guardam a bola. City 0-0 Sporting (1.ª parte)

Por TSF 09 Março, 2022 • 19:06 Partilhar este artigo Facebook

Com um desafio praticamente impossível, face à desvantagem de cinco golos, o Sporting foi a Manchester tentar limpar a imagem frente ao City, uma super equipa privada dos seus melhores jogadores. Para este encontro, Pep Guardiola só pôde contar com 14 jogadores do plantel principal devido a várias baixas por lesão e castigo.

Já Rúben Amorim quis repetir as escolhas da segunda parte do último jogo frente ao Arouca, com a dupla Slimani-Paulinho na frente de ataque. Tal como era esperado, o jogo começou com o City a guardar a posse e a exercer uma forte circulação de bola no meio campo adversário.

Onze do Manchester City: Ederson, Egan-Riley, Stones, Laporte, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Sterling, Foden, Jesus

Suplentes: Carson, Slicker, Grealish, Rodrigo, De Bruyne, Mahrez, Kayky, Delap, Edozie, Mbete, McAtee

Onze do Sporting: Adán, Neto, Coates, Inácio; Porro, Tabata, Ugarte, Matheus Reis; Sarabia, Paulinho, Slimani.

Suplentes: André Paulo, João Virginia, Feddal, Nuno Santos, Vinagre, Edawrds, Esgaio, Essugo, Rodrigo Ribeiro e Renato Veiga.