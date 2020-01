Claques do Sporting vão passar a ver jogos em Alvalade dentro de caixa de segurança

O jogo entre Sporting e Benfica esteve interrompido devido ao arremesso de tochas para o relvado © Gerardo Santos/Global Imagens

As claques do Sporting vão passar para o segundo anel das bancadas do estádio de Alvalade e vão passar a estar dentro de uma caixa de segurança. A informação é avançada pelo jornal A Bola, que diz ainda que não estão definidos quais os setores no estádio sendo no entanto certo que a medida vai entrar em vigor na próxima época.

Esta decisão surge no seguimento do diferendo que opõe a direção de Frederico Varandas a algumas das claques leoninas, mas inclui todas os Grupos Organizados de Adeptos dos leões.

O dérbi da 17.ª jornada da I Liga, disputado em Alvalade na semana passada, ficou marcado pela interrupção da partida, no início da segunda parte, motivada pelo arremesso de tochas para o relvado.

O episódio levou ao presidente da Liga, Pedro Proença, a pedir uma reunião de urgência ao ministro da Administração Interna. "Face aos últimos acontecimentos relacionados com os artefactos de pirotecnia que têm deflagrado nos estádios, com efetivo impacto no decorrer do jogo, e colocando, em muitas situações, em causa a integridade física e a segurança de adeptos de todas as idades, o futebol não vai ficar refém de um conjunto de pessoas que, sem rosto, mancham o nome dos clubes e dos seus fiéis e reais adeptos", explicou a Liga em comunicado.

Eduardo Cabrita acedeu ao pedido, mas numa entrevista à TSF afirmou que "o Governo fez a sua parte lembrando que os " clubes têm que "assumir" luta contra a violência. A Reunião está marcada para segunda-feira, dia 27 de janeiro, às 11h30, disse à Lusa fonte oficial do Ministério da Administração Interna.