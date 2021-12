Clássico em risco. Luis Díaz testa positivo à Covid-19 e aguarda confirmação PCR

Luis Díaz © Miguel Pereira/Global Imagens

Luis Díaz será baixa do FC Porto para o clássico da I Liga frente ao Benfica, após testar positivo à Covid-19. A notícia, avançada pelo Record e já confirmada pela TSF, também dá conta que o colombiano tem um teste positivo, mas o clube aguarda por confirmação de teste PCR. Os resultados são esperados ao fim do dia.

Assim, Sérgio Conceição não poderá contar com o extremo para o clássico, depois de ter estado em campo durante todo o encontro da semana passada frente às águias, para a Taça de Portugal.

Além de Luis Díaz, o FC Porto também não vai contar com os contributos de Evanilson, expulso por acumulação de amarelos na partida anterior, e Iván Marcano, por lesão.

Do lado do Benfica, o novo treinador Nélson Veríssimo também tem algumas baixas para o jogo com os dragões. Grimaldo testou positivo à Covid-19, Otamendi vai cumprir castigo, após ter sido expulso no encontro da passada quinta-feira, e Darwin encontra-se a recuperar de lesão.