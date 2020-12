Clássico entre FC Porto e Benfica na Liga já tem data e hora

O primeiro clássico de 2021 já tem data marcada © Global Imagens

Por Cátia Carmo 22 Dezembro, 2020 • 18:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Liga Portugal anunciou, esta terça-feira, os horários dos jogos das primeiras jornadas do campeonato no próximo ano, com destaque para o clássico entre o FC Porto e o Benfica, que vai animar a 14.ª jornada. O encontro entre dragões e águias está agendado para 15 de janeiro, sexta-feira, no Estádio do Dragão, às 21h00. Duas horas e meia depois de o Sporting receber o Rio Ave em Alvalade.

O calendário das jornadas 12, 13 e 14, divulgado esta terça-feira, ressalta ainda o desafio entre o Sporting e o Sporting de Braga, o primeiro embate entre candidatos ao título de 2021, marcado para 02 de janeiro, um sábado, às 18h00.

Os leões comandam o campeonato, com 26 pontos em 10 jornadas, seguidos de Benfica, com 24, FC Porto, com 22, Vitória de Guimarães, com 19, e Sporting de Braga, que esta terça-feira recebe o Rio Ave, com 18.

Confira o calendário completo das jornadas 12, 13 e 14 da I Liga:

Jornada 12:

Sábado, 2 de janeiro

Sporting CP - SC Braga, 18H00 (Sport TV)

Domingo, 3 de janeiro

CD Tondela - FC Famalicão, 13H00 (Sport TV)

Vitória SC - CD Nacional, 15H00 (Sport TV)

Marítimo M. - Boavista FC, 15H00 (Sport TV)

Santa Clara - SL Benfica, 17H00 (Sport TV)

FC P. Ferreira - Rio Ave, 19H00 (Sport TV)

FC Porto - Moreirense FC, 21H00 (Sport TV)

Segunda-feira, 4 de janeiro

Gil Vicente FC - Belenenses SAD, 19H00 (Sport TV)

Portimonense - SC Farense, 21H15 (Sport TV)

Jornada 13:

Quinta-feira, 7 de janeiro

CD Nacional - Sporting CP, 18H30 (Sport TV)

SL Benfica - CD Tondela, 20H15 (BTV)

SC Braga - Marítimo M., 21H00 (Sport TV)

Sexta-feira, 8 de janeiro

Rio Ave FC - Portimonense FC, 19H00 (Sport TV)

FC Famalicão - FC Porto, 21H00 (Sport TV)

Sábado, 9 de janeiro

Moreirense FC - Vitória SC, 17H00 (Sport TV)

Boavista FC - Santa Clara, 20H30 (Sport TV)

Domingo, 10 de janeiro

SC Farense - Gil Vicente FC, 15H00 (Sport TV)

Belenenses SAD - FC P. Ferreira, 20H00 (Sport TV)



Jornada 14:

Sexta-feira, 15 de janeiro

Sporting CP - Rio Ave, 18H30 (Sport TV)

FC Porto - SL Benfica, 21H00 (Sport TV)

Sábado, 16 de janeiro

FC P. Ferreira - SC Braga, 15H30 (Sport TV)

Vitória SC - SC Farense, 18H00 (Sport TV)

CD Tondela - Boavista FC, 20H30 (Sport TV)

Domingo, 17 de janeiro

CD Nacional - Moreirense FC, 15H00 (Sport TV)

Santa Clara - FC Famalicão, 17H30 (Sport TV)



Gil Vicente - Marítimo M., 20H00 (Sport TV)

Segunda-feira, 18 de janeiro

Portimonense - Belenenses SAD, 20H15 (Sport TV)