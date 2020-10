Clássico entre Sporting e FC Porto disputa-se a 17 de outubro

O encontro será realizado a partir das 20h30, no Estádio José Alvalade © Gerardo Santos/Global Imagens

Por Lusa 08 Outubro, 2020 • 14:46

O clássico entre Sporting e FC Porto, da quarta jornada da I Liga, disputa-se no sábado, 17 de outubro, a partir das 20h30, no Estádio José Alvalade, informou esta quinta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O organismo deu a conhecer as alterações aos jogos da quarta à nona jornada da I Liga, a primeira das quais está agendada para o período entre 17 e 19 de outubro, na retoma do campeonato, após a paragem para os jogos das seleções.

Na quarta jornada, além do jogo entre o Sporting e o campeão nacional, destaca-se ainda a visita no domingo, 18 de outubro, do líder Benfica a Vila do Conde, para jogar com o Rio Ave, em encontro marcado para as 20h00, numa ronda que encerra na segunda-feira, com o Boavista-Vitória de Guimarães.