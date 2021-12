Clássico sem os treinadores? "Não vai haver grande alteração"

© Gustavo Bom/Global Imagens (arquivo)

A contar para a Taça de Portugal, o clássico entre Porto e Benfica, na próxima quinta-feira, não vai contar com os treinadores principais no banco. Sérgio Conceição e Jorge Jesus estão suspensos devido a castigo, e as providências cautelares, entrepostas por ambos, foram indeferidas pelo tribunal. Vítor Bruno, nos dragões, e João de Deus, nas águias, estão convocados para substitui-los.

Jorge Silvério, especialista em psicologia do desporto, acredita que a mudança não vai ter um impacto significativo no comportamento dos jogadores. "Primeiro, porque as equipas acabaram de fazer jogos já sem os técnicos principais. Depois porque obviamente o líder não está, mas estão os outros elementos da equipa técnica e ao longo da semana isso tem vindo a ser preparado. Portanto, já se sabe dessa ausência e acho que não irá haver grande diferença", justifica.

Ainda assim a ausência pode vir a sentir-se. Jorge Silvério explica que "é diferente porque não está o líder", mas garante que a mensagem vai passar, até pelos meios tecnológicos disponíveis ao serviço dos treinadores.

Quanto a gestos específicos, vindos do treinador principal e que os jogadores estão habituados a interpretar, o especialista em psicologia do desporto esclarece que não é problema, já que "os técnicos adjuntos estarão por dentro dessa linguagem e aptos para transmitir a mesma mensagem".

E com o treinador adjunto? Os jogadores vão relaxar? "É um jogo que toda a gente quer jogar e, portanto, os jogadores não irão seguramente relaxar, acusando a falta do seu líder, apesar de eles serem de facto bastante interventivos", realça.

Recorde-se que Sérgio Conceição e Jorge Jesus estão suspensos por 15 dias, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido a críticas à arbitragem na época passada. O treinador do Benfica por críticas depois do jogo com o FC Porto no Estádio do Dragão e o técnico dos dragões depois do encontro com a Belenenses SAD, no Estádio do Jamor.

O jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, entre Porto e Benfica, está agendado para quinta-feira (23 de dezembro). O encontro disputa-se no Estádio do Dragão e começa às 20:45.