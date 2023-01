Clássico Sporting-FC Porto, da 20.ª jornada, disputa-se no dia 12 de fevereiro

© Ivan Del Val/Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 26 Janeiro, 2023 • 06:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O jogo Sporting-FC Porto, da 20.ª jornada da I Liga portuguesa, vai ser disputado no dia 12 de fevereiro, domingo, às 18h00, no Estádio José Alvalade, anunciou na quarta-feira a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O clássico é o jogo grande da 20.ª jornada do campeonato, num duelo entre as duas equipas que este sábado vão disputar a final da Taça da Liga, com o atual líder Benfica a disputar o jogo desta ronda, em Paços de Ferreira, já esta quinta-feira, em partida antecipada.

A LPFP divulgou o calendário de quatro jornadas, entre a 19.ª e a 22.ª. Na 19.ª ronda destaque para a receção do Benfica no sábado, dia 04 de fevereiro, ao Casa Pia, atual quinto classificado, com o Sporting de Braga, que está em segundo, a receber no dia seguinte o Famalicão, e o FC Porto o Vizela.

A jornada encerra na segunda-feira, dia 06 de fevereiro, com a deslocação do Sporting, quarto na tabela, ao terreno do Rio Ave.

Na 21.ª jornada, o FC Porto, que segue em terceiro na I Liga, recebe o Rio Ave no sábado, dia 18 de fevereiro, com Sporting de Braga a jogar em casa no domingo com Arouca, enquanto o Desportivo de Chaves-Sporting e o Benfica-Boavista vão decorrer na segunda-feira.

Quanto à 22.ª ronda tem como principal destaque a receção do Vitória de Guimarães ao Sporting de Braga, na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, com o Benfica a jogar em Vizela no sábado e o FC Porto a receber o Gil Vicente no domingo.

Programa da 19.ª jornada:

- Sábado, 04 de fevereiro:

Santa Clara -- Boavista, 15h30

Benfica -- Casa Pia, 18h00

Estoril Praia -- Vitória de Guimarães, 20h30

- Domingo, 05 de fevereiro:

Sporting de Braga -- Famalicão, 15h30

Desportivo de Chaves -- Marítimo 15h30

FC Porto -- Vizela, 18h00

Gil Vicente -- Arouca, 20h30

- Segunda-feira, 06 de fevereiro:

Portimonense -- Paços de Ferreira, 19h00

Rio Ave -- Sporting, 21h15

Programa da 20.ª jornada:

- Quinta-feira, 26 de janeiro

Paços de Ferreira -- Benfica, 20h15

- Sexta-feira, 10 de fevereiro

Vizela -- Desportivo de Chaves, 20h15

- Sábado, 11 de fevereiro

Arouca -- Santa Clara, 15h30

Vitória de Guimarães -- Portimonense, 20h30

- Domingo, 12 de fevereiro

Famalicão -- Gil Vicente, 15h30

Sporting -- FC Porto, 18h00

Marítimo -- Sporting de Braga, 20h30

- Segunda-feira, 13 de fevereiro

Rio Ave -- Estoril Praia, 19h00

Boavista -- Casa Pia, 21h15

Programa da 21.ª jornada:

- Sexta-feira, 17 de fevereiro

Gil Vicente -- Vizela, 20h15

- Sábado, 18 de fevereiro

Portimonense -- Marítimo, 15h30

Estoril Praia -- Paços de Ferreira, 18h00

FC Porto -- Rio Ave, 20h30

- Domingo, 19 de fevereiro

Santa Clara -- Famalicão, 15h30

Sporting de Braga -- Arouca, 18h00

Casa Pia -- Vitória de Guimarães, 20h30

- Segunda-feira, 20 de fevereiro

Desportivo de Chaves -- Sporting, 19h00

Benfica -- Boavista, 21h15

Programa da 22.ª jornada:

- Sexta-feira, 24 de fevereiro

Famalicão -- Portimonense, 20h15

- Sábado, 25 de fevereiro

Arouca -- Casa Pia, 15h30

Marítimo -- Santa Clara, 18h00

Vizela -- Benfica, 20h30

- Domingo, 26 de fevereiro

Rio Ave -- Desportivo de Chaves, 15h30

Paços de Ferreira -- Boavista, 18h00

FC Porto -- Gil Vicente, 20h30

- Segunda-feira, 27 de fevereiro

Sporting -- Estoril Praia, 19h00

Vitória de Guimarães -- Sporting de Braga, 21h15