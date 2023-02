Conheça os onzes de Club Brugge e Benfica na Liga dos Campeões

Roger Schmidt © Gonçalo Delgado/Global Imagens

O Benfica procura, na deslocação à Bélgica, capitalizar o favoritismo perante o Club Brugge e dar o primeiro passo para ultrapassar os oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol pela quinta vez na história.

Depois de terem atingido os 'quartos' em 2005/06, 2011/12, 2015/16 e 2021/22, os 'encarnados' vão tentar pela primeira vez uma segunda qualificação consecutiva, algo que ainda não alcançaram desde que a prova mudou de formato e de nome, ou seja, desde 1992/93.

O clube lisboeta, campeão europeu em 1960/61 e 1961/62, chega a esta fase da competição após ter superado o Grupo H com distinção, terminando no topo, com 14 pontos, os mesmos dos franceses do Paris Saint-Germain e à frente dos italianos da Juventus e dos israelitas do Maccabi Haifa, ambos com três. Os belgas ficaram no segundo lugar do grupo que integrava FC Porto, Atlético de Madrid e Bayer Leverkusen.

Onze do Club Brugge: Mignolet, Clinton Mata, Mechele, Hendry, Buchanan, Vanaken, Odoi, Onyedika, Meijer, Lang e Sowah.

Onze do Benfica: Vlachodimos, Bah, António Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, Aursnes, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos.

Suplentes do Club Brugge: Bursik, Jutglà, Rits, Nielson, Boyata, Nusa, Yaremchuk, Sylla, Sandra.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, André Gomes, Gilberto, Veríssimo, Neres, Gonçalo Guedes, Tengstedt, Schjelderup, Musa, João Neves, Morato e Draxler.