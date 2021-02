Clubes ainda não sabem quando vão receber os apoios prometidos pelo Governo

© Tony Dias/Global Imagens

Por TSF 18 Fevereiro, 2021 • 15:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Confederação de Treinadores de Portugal, Pedro Sequeira, revelou esta quinta-feira à TSF que ainda não hã previsão de uma data para a chegada do fundo extraordinário de apoio aos clubes, que foi prometido há um mês pelo secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo.

"Mantém-se a promessa de que estará para chegar", nota o representante dos treinadores, que nota também a inexistência de informação quanto a "valores envolvidos" ou à forma como o dinheiro vai ser distribuído: "Será a fundo perdido? Será em forma de empréstimo? Será de uma forma mista?"

Pedro Sequeira elenca as questões associadas a este apoio. 00:00 00:00

A este rol de dúvidas junta-se, no entanto, uma outra que é destacada por Pedro Sequeira pela importância: a data da chegada destes apoios.

O presidente da Confederação de Treinadores lembra alguns dos clubes que funcionam em modelo empresarial, como as SAD, que "tiveram alguns apoios gerais enquanto empresas", com a aplicação, por exemplo, das normas relativas ao lay-off.

Mas nos clubes mais pequenos, que são muitas vezes "associações recreativas, entidades sem fins lucrativos", o processo é diferente.

"As despesas mantêm-se", alerta Pedro Sequeira. 00:00 00:00

"Normalmente vivem do pequeno patrocinador, do comércio, das mensalidades dos pais e encarregados de educação", algo que, num momento em que não há "formação nem mais nada a funcionar", faz com que as fontes de receita sequem. "Mas as despesas mantêm-se", alerta Pedro Sequeira: há pagamentos de subsídios aos treinadores, água, luz, gás de instalações para cumprir.

As autarquias, revela, têm mesmo sido quem mais ajuda estes pequenos clubes.