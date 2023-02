Clubes apostam no futebol feminino. "Semanalmente aparecem mais meninas interessadas"

© Pixabay

Há cada vez mais clubes que recentemente criaram equipas e formam meninas, mas para outros é uma aposta já antiga. É o caso do Clube de Albergaria, um dos mais velhos clubes do país, criado no século XIX, que tem apenas futebol feminino desde há cerca de 30 anos. Ali, menino não entra. No relvado só jogam meninas e a fórmula tem obtido sucesso.

Nesta altura, a equipa sénior está na 1.ª divisão nacional e o escalão sub-19 disputa a final da Liga Campeão Nacional. O feito alcançado esta quarta-feira pela seleção portuguesa deixa envaidecido o vice-presidente do clube. "Podemos dizer com muito orgulho que cinco das atletas que conseguiram este feito inédito na Nova Zelândia passaram aqui pelo Clube de Albergaria", afirma José Carlos.

Ali, frequentam a formação meninas desde os 10 anos. "Fazemos angariação junto das nossas escolas, das nossas localidades próximas e temos quatro equipas de escalões de formação", adianta. "Este fim de semana a equipa de sub-19 vai iniciar o apuramento para a fase de campeão", afirma com orgulho.

No Feirense, o futebol feminino ainda está a dar os primeiros passos. Mas hoje de manhã, mal se soube da notícia do apuramento para o campeonato Mundial, o entusiasmo foi muito. "Hoje de manhã quando abri o Facebook já tinha as minhas atletas todas a partilhar os posts e os posters da convocatória para o Mundial", conta o responsável pelo futebol feminino. "Elas ficaram contentes com o feito da seleção, porque se calhar algumas esperam um dia lá chegar", afirma Paulo Lima.

O Feirense, que criou há apenas três anos a formação de futebol feminino, já tem uma centena de atletas e vê o interesse pela modalidade crescer cada vez mais. "Tem sido um projeto com um crescimento constante e temos meninas desde os 8-9 anos", aponta. "Semanalmente aparecem meninas interessadas", garante.

No entanto, em Albergaria, José Carlos salienta que a igualdade de género ainda não é uma realidade. Lamenta que as jovens só possam treinar no relvado municipal depois de todos os escalões masculinos o terem feito. "São horários não condizentes para meninas que estudam", esclarece. "Os treinos começam às 21h00 e acabam às 22h00, 22h30, porque temos os escalões masculinos a treinar todos antes dessa hora", lamenta. Muitas jovens "chegam a casa por volta das 23h00", esclarece.

Por esse motivo, o Clube de Albergaria quer criar umas instalações próprias e já investiu 150 mil euros na nova infraestrutura, para que todas as meninas que queiram jogar futebol o possam fazer sem limitações.