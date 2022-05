Clubes russos fora das competições europeias de futebol na próxima época

A UEFA alterou as listas de acesso às competições da próxima temporada © Anatoly Maltsev/EPA

Por Lusa/TSF 02 Maio, 2022 • 19:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os clubes russos vão ficar de fora das competições europeias de futebol na próxima temporada, nomeadamente da Liga dos Campeões, devido à invasão militar russa da Ucrânia, anunciou esta segunda-feira o Comité Executivo da UEFA.

Assim, os clubes russos vão ficar impedidos de participar na Liga dos Campeões masculina e feminina, na Liga Europa, na Liga Conferência Europa e na UEFA Youth League.

Com esta decisão, a UEFA alterou as listas de acesso às competições da próxima temporada, numa decisão que não vai afetar as equipas portuguesas.

À Rússia, segundo a UEFA, vai ser atribuído o coeficiente igual ao valor mais baixo que conseguiram nas últimas temporadas.

A UEFA decidiu também que a Rússia não vai participar no Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações e vai automaticamente ficar na quarta posição e ser relegada ao terceiro escalão da competição.

Sem ter jogado os dois encontros da fase de qualificação para o Europeu de sub-21, os russos vão ser excluídos do Grupo C, com os seus encontros a serem considerados nulos.

Esta decisão faz com que a Hungria ocupe também o lugar da Rússia no Europeu de futsal feminino, que se vai disputar em Gondomar.

Devido à intervenção militar russa na Ucrânia, a segunda edição do Europeu de futsal feminino já tinha sido adiada para o início de julho - 01 a 03 daquele mês -, depois de ter estado inicialmente marcada entre 25 a 27 de março.

Além da Hungria, que agora substitui a Rússia depois de ter sido segunda no Grupo 1 da ronda principal de qualificação, vão participar no torneio Portugal, Espanha e Ucrânia.

O Comité Executivo da UEFA decidiu ainda que a Rússia será excluída da qualificação para o Europeu feminino de futsal de 2023, assim como da qualificação para o Mundial masculino da modalidade de 2024, sendo, em ambos os casos, substituída na ronda principal por equipas vindas da ronda preliminar - a Noruega foi a escolhida para o Mundial masculino.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA