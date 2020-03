CMVM chumba OPA do Benfica

© Miguel Pereira/Global Imagens

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu as ações da SAD do Benfica durante a manhã desta segunda-feira. O regulador do mercado não revelou quais os motivos que levaram à suspensão, mas a TSF confirmou junto de fonte do processo que a OPA para a recompra das ações da SAD foi chumbada pela CMVM.

A notícia foi avançada ao início da tarde pela TVI, que adianta que o clube queria comprar as ações com o dinheiro da própria SAD.

Em comunicado, esta manhã, a CMVM anunciou a suspensão da venda das ações da SAD do Benfica, "aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado" por parte do clube da I Liga de futebol.