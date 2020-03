CMVM levanta a suspensão da negociação das ações do Benfica

O Benfica "reitera a plena conformidade da Oferta com todas as disposições legais aplicáveis" © Filipe Amorim/Global Imagens

Por Miguel Jorge Fernandes 25 Março, 2020 • 09:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários levantou a suspensão sobre as ações da SAD do Benfica, depois de o clube ter informado a revogação da OPA.



A decisão surge numa pequena nota publicada na página da CMVM, informando do "levantamento da suspensão da negociação das ações da Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD, na sequência da divulgação de informação relevante", pode ler-se.



Esta decisão surge depois de a SAD do Benfica ter comunicado à CMVM que "a Benfica SGPS apresentou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários um requerimento de autorização desta autoridade para revogação da oferta pública de aquisição de ações representativas do capital social da Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD".



O Benfica, neste documento de três páginas, "reitera a plena conformidade da Oferta com todas as disposições legais aplicáveis" e promete no futuro mais esclarecimentos sobre o negócio que agora, já é certo, não vai ser concluído.



A SAD do Benfica refere ainda que, devido à pandemia de Covid-19, vai ser inevitável uma redução de custos e despesas, incluindo as transações de atletas que vão ser "analisadas muito cuidadosamente, tendo em vista promover e preservar na maior medida possível os ativos essenciais da Benfica SAD e assegurar a sua sustentabilidade".