CMVM suspende negociação das ações do Sporting

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou, esta manhã, a suspensão da negociação das ações da Sporting SAD. Segundo o comunicado emitido pela CMVM , a negociação das ações foi suspensa porque se aguarda "a divulgação de informação relevante" por parte do clube.

Esta decisão acontece após as notícias do negócio da venda de Bruno Fernandes ao Manchester United. A TSF confirmou que o negócio irá ser oficializado brevemente. A mudança do médio para Old Trafford vai ficar fechada por 55 milhões de euros, mais 25 milhões em objetivos.

O jogador viaja esta quarta-feira para Inglaterra. O capitão leonino vai assinar por quatro épocas com os ingleses e vai receber 4,5 milhões de euros por ano.

Com este negócio, Bruno Fernandes torna-se na venda mais cara da história do Sporting. Até aqui, o recorde pertencia aos 40 milhões que o Inter de Milão pagou por João Mário, em 2016.

Bruno Fernandes chegou a Alvalade em 2017 e custou 8,5 milhões de euros. É atualmente o capitão de equipa e ganhou mais protagonismo depois da época passada ter batido o recorde do médio europeu mais goleador, com 32 remates certeiros.